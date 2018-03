Sebastian Ghita, dezvaluiri INCENDIARE intr-un interviu acordat lui Ion Cristoiu

Sebastian Ghita 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In aceasta seara, la Antena 3, Sebastian Ghita urmeaza sa vorbeasca intr-un interviu acordat lui Ion Cristoiu, acesta fiind primul interviu acordat dupa plecarea in Serbia. Principalele declaratii pot fi urmarite LIVE TEXT pe BZI.ro. Principalele declaratii ale lui Sebastian Ghita: Procurorul Negulescu imi pregatise o celula cu niste batausi. Se tot lauda in fata Andreei Cosma ca ma arde, ca sunt terminat, ca sunt un mort viu Daca eu nu puteam sa conving pe nimeni in Bucuresti ca omul e nebun, ce puteam sa mai fac decat sa plec din calea lor? Orice om are dreptul sa se fereasca de un astfel de... Am hotarat ca unul din mecanismele pe care acele casete apar la televizi ...