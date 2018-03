Sebastian Ghita spune totul despre averea sa: Ce afaceri a facut cu statul / VIDEO

Fostul deputat, Sebastian Ghiţă, s-a dezlănţuit în primul interviu video de după fuga sa din România, de la finalul anului 2016. Acesta a vorbit despre Laura Codruţa Kovesi, Florian Coldea, dar şi la averea sa. De multe, ori, Ghiţă a fost acuzat că a devenit milionar datorită contractelor pe care le-a avut cu statul român.

"Astăzi acuza este aţi făcut afaceri cu statul. Păi şi care e problema? Doar străinii pot face? Păi noi nu avem voie să intră în competiţie în ţara noastră? Eu îmi justific câştigarea banilor prin vânzarea unor companii. Eu am vândut jumătate din acţiunile de la E Mag. Am vândut companiile din energie şi IT. Această vânătoare de vrăjitoare trebuie înlăturată. Firmele românesti trebuie să intre în mod egal cu restul. Oricât de mult şi-ar dori altceva ambasadorii altor ţări", a spus Sebastian Ghiţă.