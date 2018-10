Secția de investigare a magistraților, pusa in funcțiune prin OUG. CSM a intarziat operaționalizarea

Guvernul a adoptat, miercuri, ordonanţa de urgenţă pentru operaţionalizarea Secţiei de investigare a infracţiunilor din justiţie, a anunţat ministrul justiţiei. Tudorel Toader. Ministrul a precizat că dosarele de la DNA în care sunt investigaţi magistraţi se vor muta la Ministerul Public. Tudorel Toader a precizat că a considerat necesară o ordonanţă de urgenţă privind operaţionalizarea The post Secția de investigare a magistraților, pusă în funcțiune prin OUG. CSM a întârziat operaționalizarea appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.