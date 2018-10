Secția de procurori are nevoie de o luna pentru a da un aviz consultativ pe revocarea lui Augustin Lazar

Secţia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a stabilit ca solicitarea ministrului justiţiei de avizare a revocării lui Augustin Lazăr din funcţia de procuror general să fie analizată în şedinţa din data de 13 noiembrie. Mai mult decât atât, avizul motivat va fi înaintat Ministerului Justiţiei abia la data de 21 noiembrie 2018. The post Secția de procurori are nevoie de o lună pentru a da un aviz consultativ pe revocarea lui Augustin Lazăr appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.