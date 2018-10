Secția pentru magistrați și-a intrat rapid in paine - Dan Voinea, cercetat pentru procesul sotilor Ceausescu! Ce alt dosar controversat a fost preluat

Nou înfiinţată secţie specială pentru anchetarea magistraţilor îl va cercetata pe fostul procuror militar Dan Voinea pentru felul în care s-a desfăşurat procesul soţilor Nicolae şi Elena Ceauşescu, finalizat prin execuţia celor doi dictatori în 25 decembrie 1989. Mai mult, această secţie va investiga şi dosarul "Braşov 1987".

Această informaţie a fost confirmată de generalul Gheorghe Cosneanu, care a afirmat că această secţie a cerut dosarele în care sunt implicați magistrații militari.

"Au fost cerute dosare în care sunt implicați magistrați. Magistrați militari. Magistrați participanți la fapte împreună cu ofițeri de armată, SRI sau alte categorii. Nu au luat încă dosarele. Sunt 20-25 de dosare per întreg sistemul. Dosarul 'Brașov' (despre revolta muncitorească din 1987 - n.r.) va merge pentru că sunt parte a cercetării doi judecători care au dat soluția și încă traiesc. La momentul în care noi am făcut investigațiile, încă erau în viață. Dacă vor găsi de cuviință să dea soluție care nu implică, va reveni la secția militară", a declarat generalul Gheorghe Cosneanu pentru Newsweek România.

În cadrul procesului Ceauşestilor, Dan Voinea a întocmit rechizitoriul și a îndeplinit rolul de procuror de ședință. Pe atunci avea gradul de maior la Direcția Procuraturii Militare.

Pentru acest proces, fostul procuror Dan Voinea a fost investigat de Parchetul Militar, care a decis să clasese dosarul pentru că s-ar fi prescris faptele, dar un ONG de la Arad a atacat o soluție pe prescripție, iar Curtea Supremă a infirmat prescripţia.

"Nu m-a chemat nimeni în legătură cu acest dosar. (…) Eu nu m-am dus la nici un termen la Înalta Curte. Nu m-au audiat în legătură cu ce s-a întâmplat atunci. Îmi pregătisem așa, un discurs, o declarație, în legătură cu urgența care era atunci. Ceaușescu era în flagrant de crimă. El ordonase să se tragă și ăștia trăgeau. Atunci i-am dat mandat de arestare.", a declarat Dan Voinea.

Acesta a subliniat că nu el s-a ocupat partea tehnică a procesului. Această sarcină le-ar fi revenit generalului Stănculescu, lui Mugurel Florescu și președintelui de instanță.

"Adică nu am avut rolul de organizare a procesului. Am fost procuror de ședință și am făcut rechizitoriu. Foarte bine că au luat dosarul. Trebuie ca cineva să soluționeze dosarul. Nu am văzut dosarul. Normal era să mă cheme și pe mine să studiez dosarul. Nu știu pentru ce fapte eram cercetat. Instanța care a redeschis dosarul nu spune pentru ce trebuie să fiu cercetat.", arată generalul Voinea.

Dosarul "Braşov 1987" a pornit după ce muncitorii de la Întreprinderea de Autocamioane „Steagul Roșu" din Brașov s-au revoltat împotriva regimului comunist pe 15 noiembrie 1987. Parchetul Militar a deschis un dosar penal pentru infracțiuni contra umanității cu privire la reprimarea revoltei anticomuniste de la Brașov din 15 noiembrie 1987.