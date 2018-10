Sechestru pus de DNA pe bunurile mai multor persoane, inculpate in dosarul fostului ministru al Finantelor, Sebastian Vladescu

Ce OUG pe justitie va da luni Guvernul?- se intreaba, nedumeriti, observatorii. Se poate lesne anticipa, din analiza bilantului sau in domeniu. Si din modul in care vitregeste economia Romaniei. Precum si pe taranii ei.

O rețea de trafic cu copii care vindea minori pe Instagram a fost destructurată, a anunțat poliția indoneziană. Patru persoane au fost arestate, inclusiv o mamă de 22 de ani. Oamenii legii au fost alertați că un cont de pe rețeaua socială face astfel de „tranzacții" online. În urma unei anchete, mai multe persoane, printre […]