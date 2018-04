SECRET RUSINOS! Sotia sefului PNL Iasi a recunoscut totul! Multa vreme nu a stiut nimeni ce face impreuna cu sotul - FOTO

Costel si Raluca Alexe google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Un caz uluitor cuprinde politica ieseana • Familia unui parlamentar iesean a reusit sa faca o adevarata miscare pe piata imobiliara si sa ascunda ani la rand o proprietate folosita abuziv • Deputatul PNL Costel Alexe si sotia acestuia au reusit sa fenteze statul roman, fara ca cineva sa se sesizeze de acest lucru Un caz de-a dreptul scandalos se petrece in familia unui deputat iesean. Seful filialei judetene a PNL Iasi, deputatul Costel Alexe, a fost partas in ultimii ani la o ilegalitate uriasa, pentru care ar trebui sa plateasca cu varf si indesat. Alexe a ascuns o situatie in care a fost implicata sotia sa, Raluca, si care a iesit abia recent la suprafata. In tot acest timp ...