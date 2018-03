Secretarul de stat in MAI, Raed Arafat: "Romania a apelat si la mecanismul NATO pentru imunoglobulina"

Raed Arafat google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Secretarul de stat in MAI Raed Arafat a declarat luni seara ca Romania a apelat si la mecanismul NATO pentru imunoglobulina, in paralel cu Mecanismul de Protectie Civila european. "Acum mi-a venit adresa de la doamna ministru semnata, asa ca vom parcurge exact demersurile care se fac in mod oficial. Adica IGSU, care este punctul de contact pentru astfel de mecanisme, o sa trimita solicitarea, explicand ca noi vom suporta costurile si vom suporta transportul prin UNIFARM. Singura problema este sa identificam stocul necesar pentru noi, ca sa fie pus la dispozitie, il procuram si il aducem de urgenta in Romania. Tarile care identifica astfel de stocuri vor lua legatura cu noi si vor pune la dispozitie ...