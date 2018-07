Secretarul general al ONU avertizeaza ca organizatia sa sufera de lipsa de fonduri

Procurorul-sef al DIICOT, Felix Banila, a numit-o in functia de consilier pe Mariana Alexandru, fost procuror in cadrul ...

Averea lui Mark Zuckerberg este mai puțină cu 16,8 miliarde de dolari, după ce acțiunile gigantului social media au scăzut cu 20% la ora 5.37 p.m. în New York. Dacă lucrurile se mențin la fel la închiderea tranzacţiilor la bursa din New York de joi, el va cădea de pe locul 3 pe locul 6, […]