Secretarul general al ONU cere incetarea `imediata` a conflictului din Yemen

Secretarul general al Națiunilor Unite, Antonio Guterres, a cerut vineri încetarea "imediată" a conflictului din Yemen, pe fondul condițiilor umanitare îngrijorătoare din regiune, relatează site-ul agenției Anadolu.

"Violența trebuie să înceteze, în special în zonele cu o infrastructură critică sau o populație densă", a declarat Guterres pentru reporteri.

ONU a descris în repetate rânduri situația din Yemen ca fiind cea mai mare criză umanitară. Guterres a îndemnat gruparea rebelilor huthi, coaliția saudită și restul forțelor implicate să "depășească obstacolele și să rezolve conflictele existente prin dialog".

Războiul civil din Yemen a început în 2015, între insurgenţii houthi, susținuți de Iran, şi forţele loiale Administraţiei conduse de Abdrabbuh Mansur Hadi. În contextul confruntărilor militare, organizaţiile teroriste Al-Qaida şi Stat Islamic au intensificat activităţile în Yemen.