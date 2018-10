Secretarul general al PNL, apel pentru prezența la vot: Cetațenii sa nu se lase dezinformati de cei care le spun ca acest referendum este al cuiva

Secretarul general al PNL, deputatul Robert Sighiartău, a declarat, sâmbătă, la ieşirea din secţia de votare, că românii nu trebuie să se lase "intimidaţi" şi "dezinformaţi" de cei care le spun că referendumul este al cuiva şi i-a îndemnat să se prezinte la urne, potrivit Agerpres.

"Îi îndemn pe toţi cetăţenii României să se prezinte la acest vot, să nu se lase intimidaţi, dezinformaţi de cei care le spun că acest referendum este al cuiva. Este referendumul românilor, numai al lor, al nimănui altcuiva. Îi îndemn să vină să îşi exercite dreptul suveran la vot şi să se pronunţe pe această temă", a spus Sighiartău.Secretarul general al PNL a adăugat că a venit la vot din respect pentru milioanele de cetăţeni care au semnat iniţiativa cetăţenească de revizuire a Constituţiei."Am venit la acest vot din respect pentru milioanele de cetăţeni care au semnat această iniţiativă cetăţenească, de revizuire a Constituţiei şi de definire clară a familiei. Am venit din respect pentru dreptul lor suveran de a iniţia un referendum şi de a se pronunţa pe o temă extrem de importantă pentru România. Am votat pentru familie, am votat pentru binele copiilor noştri, pentru viitorul României. Am votat în concordanţă cu valorile europene şi cu valorile pro-occidentale, valori la baza cărora stă şi familia aşa cum a lăsat-o Dumnezeu", a mai declarat Robert Sighiartău.Deputatul liberal a votat, sâmbătă dimineaţa, la secţia din municipiul Bistriţa la care este arondat, fiind însoţit de unul dintre consilierii săi.