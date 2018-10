Secretarul Trezoreriei SUA se retrage de la o conferinta din Arabia Saudita, dupa disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi

Secretarul Trezoreriei Statelor Unite, Steve Mnuchin, a informat că a decis să se retragă de la conferinţa pe tema investiţiilor, ce se va desfăşura în Arabia Saudită, pe fondul dispariţiei jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, informează Mediafax.

"Tocmai m-am întâlnit cu preşedintele Donald Trump şi Mike Pompeo şi am decis că nu voi participa la summitul Iniţiativa Investiţiilor Viitoare din Arabia Saudită", a informat Mnuchin pe Twitter.

Steven Mnuchin face parte din grupul de figuri importante au decis să nu participe la conferinţa de la Riad. Printre aceştia se numără ministrul francez de Finanţe, Bruno Le Maire, ministrul britanic al Comerţului, Liam Fox şi directorul general al Fondului Monetar Internaţional, Christine Lagarde.

Conferinţa, care se va desfăşura între 23 şi 25 octombrie, reprezintă o strategie a prinţului moştenitor saudit Mohammed bin Salman de a diversifica economia ţării, care în prezent se bazează pe exporturile de petrol.

Khashoggi, editorialist al publicaţiei The Washington Post şi un critic al politicilor Riadului, a dispărut la 2 octombrie după ce a intrat în consulatul saudit la Istanbul pentru a obţine acte pentru căsătorie.

O echipă formată din anchetatori turci şi saudiţi a început, luni după-amiază, percheziţiile în sediul Consulatului Arabiei Saudite din Istanbul, la două săptămâni de la dispariţia jurnalistului Jamal Khashoggi.

Un oficial turc de rang înalt a declarat sub protecţia anonimatului pentru agenţia The Associated Press că dovezile găsite de anchetatori indică asasinarea jurnalistului în sediul Consulatului saudit. Un alt oficial turc a afirmat pentru CNN că jurnalistul a fost ucis în Consulat, iar corpul a fost tăiat şi transportat.

Atât posturile CNN şi CNBC, cât şi publicaţia The New York Times, au anunţat că nu vor sponsoriza conferinţa. Cu toate acestea, Arabia Saudită nu a exprimat intenţia de a anula evenimentul.