Secrete din competitia Exatlon facute publice pentru fani. La TV nu s-a vazut asta niciodata! Este vorba despre concurentii de la Exatlon! Ce fac Razboinicii si Faimosii in fiecare zi

Competitia-fenomen Exatlon a cucerit Romania. Milioane de romani stau cu sufletul la gura si urmaresc, pe Kanal D, aventurile celor doua echipe „Faimosii” si „Razboinicii”. S-au scurs deja doua luni si jumatate de la debutul reality show-ului care a doborat recordurile de audienta, iar tensiunile sunt din ce in ce mai mari, probele din ce in ce mai grele si, nu in ultimul rand, oboseala are un cuvant greu de spus.

Lasand deoparte aceste aspecte insa, trecem la alt subiect legat de Exatlon de care v-ati aratat interesati. Este vorba despre meniul zilnic al concurentilor, meniu departe de a fi bogat si diversificat.

Dupa cum au povestit si cei eliminati din competitie, pe parcursul unei zile, „Faimosii” si „Razboinicii” mananca dimineata orez fiert, simplu, cateodata fructe la pranz, iar seara orez cu linte sau orez cu naut.

Orez cu linte

Ingrediente

1 cana linte

2 cana orez

2 cepe mari

3 cup apa

1 lingurita chimion

1/4 cup ulei

sare si piper

Mod de preparare:

Orez cu linte – Mujadarah este o mancare foarte populara in nordul Africii si in orientul mijlociu.

Se taie ceapa cubulete sau fideluta si se prajeste.

Cand e maronie la culoare, se scoate si se adauga lintea,apa,sarea si piperul.

Se fierbe cam 10 minute sau pana cand lintea e fiarta pe jumatate.

Se adauga orezul si chimionul si se mai tine pe foc pana e gata si orezul.

Orez cu naut

Ingrediente

O cana de orez integral

O cana de naut

O ceapa

3-4 catei de usturoi

Jumatate de cana pasta de rosii

Patrunjel

Ulei

Sare, piper, boia, cimbru

Mod de preparare

Se fierb separat orezul si nautul conform indicatiilor de pe ambalaje.

Se toaca marunt ceapa si usturoiul.

Separat intr-o tigaie incapatoare se calesc timp de cateva secunde ceapa si usturoiul in uleiul incins, apoi se adauga orezul si nautul fierte (nu se scurg de tot, se mai lasa putin lichid pentru a nu se lipi de tigaie) impreuna cu pasta de rosii.

Se adauga sare, piper, boia si cimbru si se lasa cateva minute la foc mic pentru a se imbina aromele.

La final se adauga patrunjelul.

