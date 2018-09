Secretele Ancai Serea. Cum reuseste sa arate ca o pustoaica, desi e mama a cinci copii

Anca Serea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Este mama a cinci copii, insa nasterile par sa nu fi lasat niciun semn pe trupul sau. Anca Serea arata ca o pustoaica, datorita unor reguli bine stabilite. "Nu prea sunt cu dietele si cura de slabire. De regula, mananc sub media unui un om normal, cred, dar doar pentru ca asa m-am obisnuit. Sunt norocoasa ca nu sunt pofticioasa! Mananc doua mese, chiar trei mese pe zi, si multe gustari. Am 53 de kilograme si ma mentin pentru ca sunt foarte atenta la alimentatie. In plus, in timpul liber, atunci cand il am, imi place sa stau cat mai mult in pat, sa lenevesc. Prefer sa dorm si sa ma odihnesc. Nu fac nimic deosebit! Din pacate nu imi permite timpul. Am niste reguli de bun simt, pe care, cred eu, toti oa ...