Secretele au ieșit la IVEALA - Unde iși țin capii BNR Mugur Isarescu, Florin Georgescu, Eugen Nicolaescu economiile

Cum este mai bine să ne ținem economiile. Sub formă de depozite bancare sau acasă la saltea? Specialiștii se contrazic atunci când dau sfaturi, însă dacă ne uităm la ceea ce fac unii din cei mai experimentați economiști din țară.

"Guvernatorul Isărescu: Preferă depozitele bancare, cele mai consistente fiind în lei

Nu are un profil investițional foarte diversificat. În cea mai recentă declarație de avere (de la jumătatea lunii iunie 2018), Isărescu a trecut conturi bancare la două bănci- BCR și Unicredit, atât în lei cât și în euro și dolari SUA. E drept, majoritatea banilor din conturi sunt în moneda națională. Înafara firmei proprii (Măr s.r.l.), Isărescu mai are plasate acțiuni de 100 de lei la CRH Ciment (fostul Lafarge).

Primvicele Florin Georgescu- un investitor cu experiență

Fost ministru al Finanțelor, Georgescu este un investitor cu experiență. În 2012 deținea un portofoliu de titluri de stat de 2,26 mil. lei (circa 507.000 euro), el începând să investească în titluri de stat cu un an înainte. În 2018, investițiile lui Georgescu s-au orientat către unul din fondurile de investiții ale Erste Asset Management, mai exact către Erste Bond Flexible. Peste 80% din valoarea portofoliului acestui fond se investește în instrumente financiare cu venit fix precum obligațiunile de stat, municipale sau corporative. Cel mult 20% din resursele pe care le are la dispoziție sunt direcționate strategic și către alte tipuri de instrumente financiare, printre care şi depozitele bancare.

Principalele conturi bancare sunt tot sub ”umbrela” Erste, adică la BCR. Georgescu mai are plasați 32.000 de lei ca împrumut acordat în nume propriu.

Viceguvernatorul Eugen Nicolăescu deține în numerar 25.000 de euro. Că nu se știe...

Lucrează în principal cu BCR și BRD. La BRD are și un împrumut de nevoi personale luat în 2016 (cu maturitatea de 5 ani). În 2017, după ce a fost numit viceguvernator, Nicolăescu și-a făcut două contracte la NN Asigurări. Unul de tip Next (un produs de economisire dedicat clientilor care au contracte de asigurare care au ajuns la maturitate, care îmbină beneficiile unui randament garantat cu protectia financiara in caz de deces din accident sau din orice cauza) și altul de tip Capital (destinat celor care, la un moment dat, au peste 8000 de lei pentru investiții. Se achită o singură dată prima de asigurare o singura dată, în momentul încheierii contractului si alegi in care dintre programele de investitii vrei să pui banii). Nicolaescu a mai trecut în declarația de avere faptul că deține 25.000 de euro în numerar", scrie Hotnews.ro.