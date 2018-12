Secretele Catalinei, fata macelarita in Ploiești de iubitul ei! Are un copil cu …

Detalii uluitoare ies la iveală despre Cătălina, tânăra care a fost bătută crunt de iubit și umilită. Fata de doar 18 ani din Buzău are un copil, dar care stă cu părinții ei. Copilul are un an și o lună și este rodul iubirii Cătășinei dintr-o relație anterioară. Dar pe copilaș l-a ținut doar cinci […]

The post Secretele Cătălinei, fata măcelărită în Ploiești de iubitul ei! Are un copil cu … appeared first on Cancan.ro.