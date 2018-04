Secretele din culisele filmelor pentru adulti au fost dezvaluite. Incredibil ce fac actorii in pauzele dintre scene

Secretele din culisele filmelor pentru adulti au fost dezvaluite google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Actorii si producatorii filmelor pentru adulti au vorbit pentru prima data despre acest subiect considerat tabu pana acum. Ei au dezvaluit pe reteaua sociala Reddit mai multe detalii nestiute despre ce se intampla dincolo de camerele de filmat. Astfel, un fost producator de filme porno, Calvin Dehaze, a demontat cateva mituri legate de aceasta industrie, scrie adevarul.ro. In primul rand, el spune ca in aceste filme unele lucruri nu sunt ce par a fi. De exemplu, multi actori care joaca in filme pentru homosexuali sunt in realitate heterosexuali, spune Calvin. De asemenea, el precizeaza ca femeile mimeaza de regula orgasmul in aceste filme. Cea mai fer ...