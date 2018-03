SECRETELE din spatele unei mega-afaceri care a saracit Iasul. Corporatia care a pus in genunchi Primaria Iasi poate executa silit terenuri publice de 15 milioane euro - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Contractul semnat intre sefii Primariei Iasi si francezii de la Veolia reprezinta unul dintre cele mai paguboase contracte facute in istoria recenta a municipiului Iasi • Afaceristii francezi, cercetati penal de DNA pentru coruptie si dare de mita, au venit in anul 2012 la Iasi cu 200 mii euro si au preluat intreg sistemul de productie si distributie a energiei electrice din care scot profituri uriase • Ca sa fie siguri ca nu va pierde nimic, corporatia franceza si-a luat garantii terenuri din domeniul public al municipiului Iasi in valoare de aproape 15 milioane euro, pe care le pot executa silit daca intampina probleme financiare • Un caz asemanator s-a petrecut la Alba Iulia, acolo unde municipalitatea este exe ...