Secretele gradinarilor. Cum sa plantezi corect rasadurile pentru a obtine o recolta bogata si sanatoasa

Plantarea corecta a rasadurilor este esentiala pentru a obtine o recolta bogata si sanatoasa. Rasadul perfect trebuie sa aiba varsta potrivita, sa nu aiba tulpina fragila si sa nu prezinte semne de boala. Specialistii din cadrul Directiei pentru Agricultura Vaslui ne prezinta atat calendarul plantarii rasadului in gradina, precum si care sunt secretele. In vederea plantarii rasadului, terenul destinat culturilor legumicole se va imparti in parcele de marimi diferite (sole), in functie de modul de executare a lucrarilor (manual, mecanizat) urmarindu-se, in acelasi timp, ca o specie sau un grup de specii legumicole sa treaca prin toate solele, fara a reveni mai repede de 4-5 ani pe acelasi teren. Anterior pl ...