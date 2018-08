Secretele oamenilor de succes pe care le poti adopta si tu –Lucruri pe care le fac in fiecare dimineata

Oameni de succes google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Modul in care incepem dimineata are un impact important asupra calitatii restului zilei. De exemplu, o stare de nervozitate ii va face pe multi dintre noi sa se simta stresati si sa grabeasca activitatile diminetii pentru a ajunge la timp la locul de munca. Dar care este cel mai bun mod de a ne petrece diminetile daca vrem sa avem o zi de succes? Am rasfoit cartea "My Morning Routine" in speranta de a gasi strategia finala pentru a incepe ziua si am gasit mai multe idei decat am crezut ca este posibil. Ceea ce am invatat este ca nu exista o reteta secreta pentru a incepe ziua, dar totul tine de ceea ce functioneaza pentru tine. Acum, pentru unii, aceasta este o veste buna. Ideea existentei u ...