Secretele unui medic celebru: Fa asta in fiecare zi și te vei vindeca de toate bolile

Exista cateva trucuri pe care le poti pune in practica pentru a-ti vindeca intregul organism. 1. Stai la soare in prima ora dupa rasarit sau ultima ora inainte de apus. Incepe cu 10 secunde, apoi creste durata zilnic cu inca 10 secunde. 2. Bea apa fara fluor. 3. Fa exercitii afara in fiecare zi. 4. Trage adanc pe nas aer proaspat dimineata si seara, pentru cel putin 20 de minute. 5. Mergi la somn intre orele 10:00 si 02:00. 6. Inlocuieste cosmeticele comerciale cu cele naturale. 7. Consuma fructe, legume si cereale, fara produse de origine animala. 8. Nu bea alcool, un fuma, evita cafeaua, ceaiul negru, guma de mestecat, alimentele la conserva.