Secretul celei mai sanatoase diete din lume! Alimentul care face toata diferenta

Carne halal google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dieta mediteraneana ar fi una dintre cele mai sanatoase din lume, unul dintre motive fiind acela ca, in unele dintre cele mai iubite preparate orientale, se foloseste carnea „halal”. In macelariile orientale pregatirea carnii este un ritual. Iar totul incepe de la sacrificarea animalelor. Pana ajunge in farfurie, carnea trece printr-un intreg proces tehnologic. Vezi si: Mare atentie! Medicii avertizeaza despre pericolele ascunse din fructe si legume Despre „halal” se spune ca este o carne fara toxine, pentru ca sangele este eliminat din animal. Astfel, macelarii orientali spun ca obtin o carne sanatoasa si in acelasi timp mult mai frageda. In plus, in macelariile cu specifi ...