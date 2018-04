Secretul din casa Exatlon! Ce se ascunde, de fapt, inauntru, dar nu s-a vazut niciodata la televizor: Producatorii nu au vrut sa se afle, dar Anda Adam a dezvaluit totul:

anda adam google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Diana Belbita a fost eliminata de la Exatlon si s-a intors acasa. A fost asteptata la aeroport de buna sa prietena, Anda Adam. Anda Adam a marturisit ca in perioada in care era accidentata la picior, la Exatlon, Diana Belbita a fost cea care a ajutat-o enorm. Diana nu numai ca era in permananta langa Anda Adam, dar existau si momente in care artista era pur si simplu carata in brate de cea supranumita “Printesa Razboinica”. “Cat m-a carat ea la baie cand eram accidentata! Aveam la toaleta o treapta inalta, pe care nu puteam sa o sar si Diana ma cara”, a povestit Anda Adam, care a mai marturisit ca au fost momente la Exatlon in care se ascundea de colegi ca sa planga. “Eu pl ...