Secretul dureros al Ilenei Ciuculete, aflat la un an de la trecerea in nefiinta. Ce le-a spus apropiatilor pe patul de moarte: „sa nu va…” continuarea iti da fiori! Au fost ultimele ei cuvinte!

E cutremurator ce le-a spus Ileana Ciuculete fiilor ei si lui Cornel Gales inainte de a muri

Nasa Ilenei Ciuculete a facut dezvaluiri despre regretata cantareata. Doina Belu, nasa de cununie a Ilenei Ciuculete si a lui Cornel Gales, a declarat ca, printre ultimele cuvinte, artista le-a transmis copiilor ei sa se inteleaga bine si sa nu se certe, iar sotului ei, Cornel Gales, sa isi continue viata.

„Le-a spus sa nu se sperie, sa-si traiasca viata, ca ea nu stie cat va mai avea de trait. Le-a spus sa se inteleaga si sa fie uniti”, a declarat nasa Ilenei Ciuculete.

Mia mult, Ileana Ciuculete i-a transmis sotului ei, Cornel Gales, sa isi continue viata.

Doina Belu e convinsa ca Ileana Ciuculete si-a presimtit moartea. „Eu cred ca a presimtit ca va muri”, a declarat nasa artistei la un post TV. Ea a povestit ca artista i-a intrebat pe ce medici in ce stadiu se afla boala ei.

Ileana Ciuculete a murit pe 14 martie 2017 din cauza unei ciroze provocate de o hepatita C nedescoperita la timp. Artista a fost casatorita cu Cornel Gales aproape 25 de ani.

Ileana Ciuculete, care a incetat din viata pe 14 martie 2017, a fost comemorata de apropiati. Cum insa, in urma scandalurilor pe mostenire, familia s-a impartit in doua tabere, iata ca a avut loc cate un parastas in trei locuri din tara.

Apropiatii vedetei au sperat pana in ultima clipa ca, la parastasul de un an al Ilenei Ciuculete, de la Bucuresti, se vor reuni toate rudele indoliate.

Cum minunea nu a avut loc, iata ca fratele ei, Aurel, si cei doi baieti ai cantaretei, Mugurel si Cristian Sfetcu, au impartit sambata coliva, colaci, sarmale de post, iahnie de fasole, ciorba de praz, mere, colaci si mucenici, la Craiova.

Aurel a invitat la masa plina cu mancare mai multe persoane care au iubit-o pe Ileana, iar in amintirea surorii dragi, barbatul a pus pe peretele din sufrageria casei sale un tablou urias, de doi metri si jumatate, cu chipul artistei care a incetat din viata la doar 64 de ani.

Dar cei trei barbati au mai participat si la o slujba religioasa de pomenire, in Gubaucea, localitatea natala a Ilenei Ciuculete, unde le-au oferit celor prezenti pachetele cu mancare. In plus, pentru ca a visat-o ca-i cerea ceva de incaltat, fratele cantaretei a dat de pomana si o pereche de pantofi. In paralel cu acest parastas, iata ca si vaduvul Cornel Gales, ajutat de doamna Belu, nasa lor de cununie, a chemat lumea la pomana.

”M-am pregatit din timp pentru ca nu e atat de usor. Pomana se va face cu mancare de post, la care vor lua parte o suta de persoane. Anumite lucruri mai dificile le fac cu o firma de catering, iar la cele mai importante am ajutor din partea nasei. Ciorba de stevie o va face ea si va exista o forma de impartire completa. La pomenirea de un an se obisnuieste sa dai de pomana haine si chiar mobilier. Am ales sa-i dau totul chiar doamnei care a fost cu ea in spital. Va primi de la lenjerie intima pana la lenjerie de pat. Ma voi implica in ceea ce priveste achizitionarea hainelor, dar nu in totalitate. Voi tine cont si de ce vrea doamna sa poarte, ca, spre exemplu, Zanica nu suporta furoul. Eu mi-am facut o lista”, a declarat Cornel Gales pentru Click!, inainte de pomana.

