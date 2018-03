Secretul lui Feli! Cum a reusit de fapt sa slabeasca 30 de kg! Dramele nestiute din viata ei

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Feli Donose este una dintre cele mai bune voci feminine la ora actuala. Aceasta a debutat in muzica la Vocea Romaniei in echipa Moga si desi nu a castigat, a fost cooptata de Smiley la HaHaHa Production si de atunci cariera ei a cunoscut o ascensiune fulminanta. Cand a aparut, cantareata avea mai mult cu 30 de kg ca acum, dar nu o deranja. Era fericita si avea multa incredere in ea. In anul 2016, a clacat pe plan emotionat dupa ce a fost coplesita de probleme. Mai mult decat atat, dupa ce a incercat toate dietele posibile, artista a decis ca singura cale de a ajunge la un corp asa cum visa este operatia la stomac. Asa ca a facut acest pas. Feli a recunoscut la Teo Show, in 2017, ca nu i-a fost usor sa ia aceasta decizie si ca d ...