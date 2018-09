SECRETUL tenului perfect al turcoaicelor! Cu ce isi dau pe fata in fiecare dimineata

turc 2

Turcoaicele au fost mereu comparate cu niste printese ale Orientului: piele alba, pometi inalti, dimensiuni voluptuoase, completate de o personalitate puternica si senzuala. Asemenea unor cadane din "1001 de nopti", ele nu s-au multumit niciodata doar cu darul naturii, sporindu-si frumusetea cu elixiruri si ritualuri secrete. Iata-le!

Apa de trandafiri

Unul dintre motivele pentru care turcoaicele au pielea mereu intinsa si matasoasa este apa de trandafiri, pe care o pulverizeaza pe fata in fiecare dimineata, pentru a avea tenul intins si catifelat. Este un tonifiant natural si ofera pielii o stralucire aparte. Iata o reteta simpla, de preparare a apei de trandafiri: puneti la macerat o mana de petale de trandafiri, intr-o jumatate de pahar de apa. Lasati-le la macerat de seara pana dimineata, apoi filtrati lichidul. Separat, turnati o jumatate de pahar de apa clocotita, peste o mana de petale de flori, lasati-le la infuzat 20 de minute, apoi strecurati. Combinati infuzia cu maceratul si veti obtine apa proaspata de trandafiri, care rezista la frigider, nu mai mult de 3 zile.

Cojile de fructe si legume

Turcoaicele isi maseaza pielea cu cojile fructelor sau legumelor pe care le au la indemana. Iata cum: desprindeti coaja de banana, mar, gutuie etc. si frecati-o cu interiorul pe piele, cu miscari circulare. Exfoliaza si alimenteaza pielea cu vitamine. Puteti folosi si coji de avocado, de castraveti, piersici, dar si de portocale, lamai, grapefruit.

Iaurtul

Iaurtul facut in Turcia este vestit pentru gustul sau delicios, asa ca nu e deloc de mirare ca multe mancaruri apetisante il au in compozitia lor. Femeile din Turcia isi prepara in mod obisnuit o masca din iaurt, amestecat cu putin suc de lamaie, si o aplica pe fata si pe intregul corp, pentru a-si hrani si a-si intineri pielea.

