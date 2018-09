Secretul TERIBIL a ieșit la iveala - Care e cauza morții solistei The Cranberries, Dolores O'Riordan

Informații teribile ies la iveală după moartea lui Dolores O'Riordan, solista trupei The Cranberries.

Dolores O'Riordan, solista grupului irlandez The Cranberries, a murit în luna ianuarie a acestui an înecată în cadă pe fondul consumului excesiv de alcool, potrivit unui raport al legiştilor citat de BBC.

Cântăreaţa, care avea 46 de ani, a fost găsită scufundată în cada din baia camerei ei de hotel din Londra.

Moartea sa a fost „un accident”, a spus medicul legist.

O'Riordan a murit pe 15 ianuarie după ce a băut alcool în exces, au declarat medicii la audierea din Westminster. Corpul ei nu prezenta răni sau dovezi că ar fi încercat să îşi facă rău.

„Am văzut-o pe doamna O'Riordan scufundată în cadă, cu nasul şi gura sub apă”, a spus Natalie Smart, reprezentant al politiei, care s-a aflat în luna ianuarie la locul incidentului.

Potrivit anchetei, în camera de hotel a cântăreţei au fost găsite numeroase sticle - cinci recipiente mici şi o sticlă de şampanie -, dar şi flacoane cu medicamente prescrise de medic.

Testele toxicologice au arătat că artista ingerase doar cantitatea prescrisă de medicamente, însă avea 330mg de alcool la 100ml de sânge - ceea ce înseamnă că depăşise de mai mult de patru ori limita legală (de 80mg) pentru condus.

Dolores O'Riordan s-a cazat în hotel pe 14 ianuarie. La miezul nopţii, a luat legătura cu serviciul hotelului şi i-a telefonat mamei ei în jurul oreo 03.00.

Dimineaţa, la ora 09.16 a fost găsită fără viaţă în baia camerei.

Cântăreaţa şi compozitoarea irlandeză Dolores O’Riordan a murit pe 15 ianuarie 2018, la Londra, la vârsta de 46 de ani. Ea se afla în capitala Marii Britanii pentru o scurtă sesiune de înregistrări - urma să pregătească o versiune a piesei „Zombie” împreună cu trupa Bad Wolves.

În luna mai a anului trecut - la puţin timp de la începerea turneului european - The Cranberries a anulat mai multe concerte, din cauza unor probleme de sănătate ale solistei. Site-ul oficial al trupei anunţa „motive medicale asociate cu probleme ale spatelui”.

Înainte de Crăciun, O'Riordan a publicat un mesaj pe Facebook în care spunea că se simte bine, lăsând să se înţeleagă că va urca pe scenă curând.

În luna ianuarie a acestui an, printr-o imagine în care apare ţinând o pisică, anunţa că pleacă din Irlanda.

O'Riordan s-a despărţit, în 2014, de soţul ei, Don Burton, cu care a fost împreună timp de 20 de ani. Ea şi Burton, fostul manager de turneu al trupei Duran Duran, au avut trei copii.

Cântăreaţa suferea de tulburare bipolară, fiind diagnosticată în 2015. Ea a concertat la Bucureşti, alături de The Cranbberies, de două ori, în 2010 şi 2012.

Dolores O'Riordan, originară din comitatul irlandez Limerick, a devenit o artistă apreciată pe plan internaţional după ce a început să cânte alături de trupa The Cranberries, la vârsta de 18 ani.

Trupa The Cranberries, una dintre cele mai populare formaţii rock din anii 1990, a lansat şapte albume de studio, care au fost vândute în peste 40 de milioane de copii pe plan mondial. Printre cele mai cunoscute single-uri ale formaţiei irlandeze se află piese precum „Linger", „Dreams", „Zombie", „Ode to My Family", „Ridiculous Thoughts", „Salvation", „Free to Decide" şi „Promises". În perioada de pauză a formaţiei, între 2003 şi 2009, ea a urmat o carieră solo. În aprilie 2017, The Cranberries a lansat albumul „Something Else”.