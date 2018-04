Sectanti care rapesc copii pentru a le lua sangele? Cele mai interesante legende urbane din judetele Romaniei. Multe s-au dovedit a fi adevarate

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Una dintre cele mai mari legende urbane care a circulat pe strazile Sloboziei este strans legata de popasul „Privighetoarea“. Patronul celebrului local a fost acuzat ca l-ar fi ascuns pe Nicolae Ceausescu in restaurant, cu o noapte inainte de executia de la Targoviste. Totul pentru a indeplini planurile dictatorului de asediere a orasului. ALBA La Muzeul de Stiinte Naturale din Aiud, judetul Alba, intr-o vitrina, exista un schelet uman, despre care se spune ca ar apartine unuia dintre paznicii Colegiului „Gabriel Bethlem”, in care functioneaza institutia. Legenda, dusa peste veacuri „din gura in gura“, spune ca un om a tinut asa de mult la Colegiul in care functioneaza si acum Muzeul de Stiin ...