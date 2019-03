Sectia Speciala nu va contesta achitarea definitiva in dosarul de coruptie al Gabrielei Birsan, judecator la Inalta Curte

Sectia pentru investigarea infractiunilor din Justitie (SIIJ), cunoscuta ca Sectia de investigare a magistratilor, nu va face contestatie in anulare, in baza deciziei CCR privind constituirea completurilor de 5 de la ICCJ, in dosarul in care au fost achitati mai multi judecatori de la Inalta Curte, printre care fostii sefi de sectii Gabriela Birsan si Anton Pandrea.