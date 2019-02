Securistul Victor Ponta a fost citat in dosarul Laurei Codruta Kovesi

Victor Ponta 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Securistul Victor Ponta a fost citat la Sectia de investigare a infractiunilor din justitie, din cadrul Parchetului General. Acesta va fi audiat vineri, 15 februarie. Potrivit unor surse judiciare, Ponta va fi audiat in calitate de martor, in dosarul Laurei Codruta Kovesi. Citarea a fost facuta pentru ora 9.30. Laura Codruta Kovesi, a anuntat miercuri seara ca a fost citata la Sectia de investigare a infractiunilor din Justitie. Ea sustine ca are calitatea de suspect intr-un dosar in care acuzatiile sunt de abuz in serviciu, luare de mita si marturie mincinoasa.ca este suspect intr-un dosar in care i se aduc acuzatii de abuz in serviciu. Ion Cristoiu: "Operatiunea Sebastian Ghita il denunta ...