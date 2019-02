Securistul Victor Ponta audiat, la aceasta ora! Are legatura cu dosarul Laurei Codruta Kovesi

Victor Ponta securist google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Securistul Victor Ponta a ajuns vineri dimineata la sediul Parchetului General pentru a fi audiat in calitate de martor de procurorii Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie in dosarul fostei sefe DNA Laura Codruta Kovesi. „Am fost citat ca martor, din fericire. Ultima data cand ne-am vazut eram in carje si eram inculpat, acum sunt pe picioarele mele si martor. Nu stiu de ce am fost chemat. Ieri (m-au citat procurorii). (...) Nu o sa mint pentru nimeni niciodata. Nu sunt deloc o victima (c.n. a Laurei Codruta Kovesi). (...) Aveti impresia ca am ramas in relatia, ca s-o intreb, o intrebati dvs. Coincidenta este, stiti, voia lui Dumnezeu”, a spus Victor Ponta la sosire. ...