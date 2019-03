Securistul Victor Ponta, Pro Romania, omul si partidul de care romanilor le este scarba.

Victor Ponta 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Intrebat de ce intrebare ar pune la referendum, securistul Victor Ponta a afirmat ca ar pune intrebarea: Sunteti de acord ca cei condamnati definitiv sa nu mai fie deputati, senatori, ministri?. Securistul Victor Ponta are in vedere doar un singur om, pe Liviu Dragnea, dar se vede ca este un securist pentru ca o intrebare la un referendum natinal trebuie sa abordeze o tema care se refera la un interes national, nicidecum o vendeta personala a lui Victor Ponta cu Liviu Dragnea. Securistul este atat de inversunat incat uita absolut de toata lumea si face referire la un singur om. Cum puteti vota un om care nu se gandeste absolut deloc la interesul cetatenilor, Victor Ponta aproape ca nu mai are ratiu ...