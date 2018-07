Sedinta a Colegiului Prefectural. Ce proiecte au fost pe ordinea de zi

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Marti, 24 iulie 2018, in Sala "Iacob Negruzzi" (Sala Galbena) a Prefecturii Iasi a avut loc o noua sedinta de Colegiu Prefectural. La intrunire au fost prezenti si reprezentanti ai Serviciului Judetean Anticoruptie, Agentiei Judetene de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) si Garzii Nationale de Mediu - Comisariatul Judetean Iasi. Citeste si: EXCLUSIV! Acest document arunca in aer o importanta institutie! Cel mai slab sef din istoria Iasului, prins ca a ascuns o suma uriasa APIA a prezentat situatia finala a platilor efectuate pentru anul 2017, la toate formele de sprijin, in timp ce Serviciul Judetean Anticoruptie a discutat despre adoptarea Ordinului MAI nr. 62/13.06.2018 privind organizarea si desfas ...