Sedinta Comitetului Executiv National al PSD - luni, la ora 12,00

Şedinţa Comitetul Executiv Naţional (CExN) al PSD a fost convocată pentru luni, la ora 12,00, a precizat, sâmbătă, pentru AGERPRES, vicepreşedintele Florin Iordache. Reuniunea va avea loc la Parlament, la sala grupului parlamentar al PSD. Vineri, preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat că la şedinţa CExN de săptămâna viitoare se va discuta în principal subiectul propunerilor pentru Autoritatea de Supraveghere Financiară şi pentru Consiliul Naţional al Audiovizualului. "CEx-ul de săptămâna viitoare, care nu se va referi la remaniere, are ca principal obiectiv să discutăm despre propunerile pentru ASF şi CNA", a arătat Dragnea. Întrebat dacă se va discuta despre tensiunile din partid şi despre declaraţiile primarului general, Gabriela Firea, Dragnea a răspuns: "Este vineri seara şi, vă rog frumos, chiar nu mai vreau să stric weekendul să comentez toate prostiile şi toate invenţiile pe care le spun unii sau alţii la televizor sau pe diverse site-uri şi zvonurile. Consider că nişte zvonuri care nu au nicio bază sunt nişte prostii". Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat vineri că în cazul în care şedinţa CExN va avea loc în prima jumătate a săptămânii viitoare, nu va putea participa, deoarece se va afla într-o delegaţie la Madrid. "Nu am de ce să fug de o şedinţă politică, nu am de ce să fug de CEx, nu mi-e ruşine cu activitatea mea, cred că măsura fiecărui om politic este dată de calitatea sa umană în primul rând, de activitatea la locul de muncă, (...) iar ca activitate politică, în primul rând, angajamentul nostru statutar este faţă de cetăţeni şi nu cred că am greşit cu nimic faţă de cetăţenii pe care îi reprezint. Dimpotrivă, mă lupt pentru toate proiectele Capitalei", a afirmat primarul. Întrebată dacă se teme de o excludere din partid, Firea a replicat că ea se teme doar de Dumnezeu. AGERPRES/(AS - autor: Alina Novăceanu, editor: Florin Marin, editor online: Anda Badea)