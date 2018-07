Sedinta cu scantei la Consiliul Local. Se anunta dispute dure intre Executiv si alesii Iasului - LIVE VIDEO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); UPDATE: La aceasta ora, la Palatul Roznovanu, are loc o noua sedinta de Consiliu Local. Pe ordinea de zi sunt trecute cateva zeci de proiecte de hotarare referitoare la rectificari bugetare sau planuri urbanistice. Este de asteptat si ca la aceasta sedinta sa apara scantei intre conducerea primariei si alesii locali. De altfel, ieri, liderii PSD Iasi au anuntat ca nu vor fi de acord cu toate proiectele de hotarare emise de Executivul municipalitatii. In plus, un ales PSD , Paul Boisteanu, a ales sa demisioneze din CL. Acesta era si lider de grup al social democratilor din CL. In locul sau va fi numit lider de grup, se pare, Gabriel Surdu. ***Cotidianul Buna Ziua Iasi va transmite in format LIVE TEXT/VIDEO cele mai noi inform ...