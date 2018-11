Sedinta extraordinara la Consiliul Judetean

sedinta cj iasi 29 noiembrie 2018 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Plenul Consiliului Judetean Iasi se va reuni in cursul zilei de astazi, 29 noiembrie, cu incepere de la ora 9:00, intr-o sedinta extraordinara a institutiei. Alesii judetului vor discuta un proiect legat de o rectificare bugetara a institutiei in ceea ce priveste Sistemul de Management Integrat al Deseurilor, obiectiv derulat de administratia judeteana. Este vorba despre salarizarea celor de la Unitatea de Implementare a proiectului, valoarea alocarii fiind de peste 60 de mii de lei, suma ramasa de alocat din bugetul pe anul in curs. In aceste conditii, consilierii judeteni au fost convocati la o sedinta extraordinara pentru a putea aproba proiectul, ca acest obiectiv sa poata fi d ...