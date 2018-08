Sedinta extraordinara la Consiliul Local. Mai multe proiecte importante sunt propuse pentru finantare cu fonduri europene - LIVE VIDEO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Plenul Consiliului Local Iasi se va reuni in cursul zilei de astazi intr-o noua sedinta extraordinara a institutiei. Pe ordinea de zi vor figura o serie de proiecte de hotarare legate de implementarea unor proiecte cu fonduri europene. In cadrul sedintei care va avea loc astazi, de la ora 10:00, vor fi dezbatute doua proiecte ce tin de accesarea de fonduri europene în vederea îmbunatatirii actului medical din cadrul Unitatilor de Primiri Urgente (UPU) si din ambulatoriile mai multor spitale. Citeste si: Primaria da liber la proiecte europene. Kilometri intregi de linii de tramvai vor fi schimbate in tot orasul Consilierii locali vor dezbate un proiect ce tine de imbunatatirea accesu ...