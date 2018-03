Sedintele la psiholog au devenit o necesitate. Aceste lucruri trebuie stiute de toti iesenii - VIDEO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Editie extraordinara a emisiunii BZI LIVE • La final de saptamana, psihologul Ada Moruzzi, de la Institutul de Psihiatrie Socola, a vorbit despre cele mai importante probleme cu care se confrunta oamenii • Dependenta de droguri, de alcool sau de jocuri de noroc au fost doar unele dintre subiectele dezbatuta in studioul BZI LIVE • Cum pot obtine iesenii consultatii gratuite si cum este vazut psihologul in zilele noastre Prezenta in studioul BZI LIVE, Ada Moruzzi, psiholog la Institutul de Psihiatrie Socola, a vorbit despre cea mai neagra perioada pentru psihologie din Romania. Intre anii 1977 si 1990, psihologia a fost interzisa la noi in tara. "Din pacate, fata de psiholog lumea a avut me ...