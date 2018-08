Sediu PSD, vandalizat. Politistii fac cercetari

Poliţiştii fac cercetări vineri la sediul filialei PSD din Bucureşti, Sector 6, după ce trei geamuri ale clădirii au fost sparte, scrie România TV. Poliţia Capitalei a anunţat că s-a primit o sesizare potrivit căreia la filiala Sector 6 a unui partid politic personalul a constatat la sosire, în jurul orei 10,00, că trei geamuri ale sediului sunt sparte."În această dimineaţă sediul PSD sector 6 a fost găsit vandalizat, cu geamurile sparte prin aruncarea unor cărămizi, am văzut mai multe pietre aruncate spre geamul sediului nostru, fac menţiunea că sediul PSD se află la etajul 1", a spus la România TV Gabriel Mutu, primarul sectorului 6.Cercetările vor fi efectuate de Secţia 21 Poliţie sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sector 6 sub aspectul săvârşirii infracţiunii de distrugere.