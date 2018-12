Sediul CNN a fost evacuat in urma unei amenintari cu bomba

alerta cu bomba chimica la cnn center din atlanta 176109 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sediul CNN din New York a fost evacuat in urma amenintari cu bomba, scrie ziare.com. Anuntul despre existenta unei bombe in sediul CNN a fost facut telefonic, la ora locala 10:30 (05:30 - ora Romaniei), arata CNN. Intreaga cladire a fost evacuata chiar in timp ce era o emisiunea in direct, "CNN Tonight", prezentata de Don Lemon, iar emisia a fost intrerupta. "Ni s-a spus sa evacuam cladirea si sa o facem cat mai curand posibil. Am luat ce am putut si am iesit din cladire si acum stam in afara cladirii", a declarat Don Lemon. Mai multe echipaje de politie au ajuns la fata locului. Aceasta amenintare vine la putin timp dupa ce presedinte ...