Sediul UniCredit Services din ansamblul Palas, studiu de caz pentru 20 de studenti la arhitectura din Europa

20 de tineri care studiaza arhitectura la universitati de prestigiu din Europa au vizitat, recent, ansamblul Palas si birourile companiei UniCredit Services din cladirea de birouri United Business Center 6 (UBC 6). Evenimentul a fost organizat cu sprijinul companiei IULIUS, sub egida sesiunilor YOUth Connect, si face parte din programul mai amplu al cursului international de vara anual Summer Course, al asociatiei BEST Iasi. Scopul programului este de a-i ajuta pe tineri sa se dezvolte profesional, prin competitii ingineresti si cursuri de vara, precum si de a valorifica multiculturalitatea. In acest an, cursul s-a desfasurat in perioada 10 - 20 iulie 2018, iar tema aleasa a fost designul interior – „There's no ...