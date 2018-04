Sefa DNA Laura Codruta Kovesi, atacata DUR de Traian Basescu: "E fetita inca neajunsa la pubertate"

Laura Codruta Kovesi si Traian Basescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Traian Basescu a lansat un atac devastator la adresa Laurei Codruta Kovesi, pe care o acuza ca a mintit cand a spus ca o astfel de intelegere nu exista si o numeste ”fetita inca neajunsa la pubertate”. ”Din pacate, daca in timpul lui Daniel Morar, DNA a lucrat respectand Codul Penal, in timpul lui Kovesi, institutia a fost pusa sub controlul SRI. Kovesi se pare ca a lucrat foarte bine cu SRI, de la a minti ca nu sunt protocoale, ca nu stie nimic, ca e fetita inca neajunsa la pubertate, pana la a fi un vizitator continuu al vilelor SRI-ului, ceea ce Morar nu facea. Lazar e Coldea, e un substitut de Coldea, o apara pe Kovesi fara nicio rezerva. Eu nu fac acuzat ...