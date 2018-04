Sefa ICCJ, solicitare de urgenta! Ce i-a spus lui Claudiu Manda

cristina tarcea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cristina Tarcea, sefa ICCJ, a spus ca intre institutia pe care o conduce, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si SRI a existat un protocol secret, care a fost initiat in 2009 si care si-a incheiat efectele la 1 februarie 2014. Insa, seful Comisiei comune permanente a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitatii SRI, Claudiu Manda, a declarat ca el mai stie de un protocol secret . Tarcea ii cere lui Manda, printro scrisoare, sa ii trimita ” institutional cel de al doilea protocol la care ati facut referire, despre care se sustine ca ar fi inca in vigoare, pentru a putea dispune masurile care se impun in urma analizarii acest ...