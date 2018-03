Sefa Inaltei Curti, dezvaluiri incendiare dupa intalnirea cu Frans Timmermans: 'Stie foarte multe'

Şefa Înaltei Curţi, Cristina Tarcea, face dezvăluiri incendiare după întâlnirea cu Frans Timmermans. Subiectul revocării Laurei Codruţa Kovesi din fruntea DNA a fost deschis chiar de prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, spune Cristina Tarcea, care a precizat că a rămas impresionată de cât de multe ştie oficialul european despre subiectul Justiţiei din România, conform Digi 24.

"Printre altele, s-a discutat şi despre subiectul revocării. S-a discutat şi despre eventuale provocări cu care văşi atacuri la adresa justiţiei. M-a impresionat că subiectul n-a fost deschis de noi. Sinceră să fiu, am rămas surprinsă cât de multe a înţeles şi cât de multe cunoştea despre toate discuţiile din toate mediile din România. Am mai declarat că nu am încredere în nimic. Ultima vizită a lui Timmermans a fost anul trecut după OUG 13 şi acum", a dezvăluit Tarcea.