Sefa TVR, jigniri la adresa angajatilor. Inregistrarea in care numeste o jurnalista "cap de porc" dintr-un motiv aberant

Presedintele-director general al Televiziunii Romane, Doina Gradea, a fost inregistrata in timp ce spunea ca jurnalistii de la stiri „merita taiati", iar pe o reporterita o numeste „cap de porc" pentru ca i-a adresat in mod insistent o intrebare primarului general al Capitalei, Gabriela Firea. Dragos Patraru a publicat inregistrarile in care sefa TVR este surprinsa jignindu-si angajatii. Catalin Tolontan a publicat pe blogul sau o mica parte din inregistrarile in care sefa TVR ii insulta pe jurnalisti si care vor fi facute publice integral in aceasta seara, la Gala Libertatii de Exprimare, organizata de ActiveWatch. Doina Gradea a fost inregistrata de angajati ai institutiei in timpul ...