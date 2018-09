Sefa TVR reactioneaza la acuzatiile lui Dragnea cu privire la un protocol cu DNA: 'Nu exista un asemenea document'

Preşedintele director general al TVR , Doina Gradea, spune că, până la această oră, nu are cunoștință de un protocol secret între DNA și TVR și că din documentele clasificate studiate nu a reieșit că există documentul de care vorbea Liviu Dragnea. Gradea anunță că ar denunța un asemenea document.

"Am citit declaratia domnului președinte Liviu Dragnea referitoare la existența unui protocol secret între SRTV și DNA și doresc să menționez următoarele: De când am fost numită Președinte Director General al SRTV nu am cunoștință despre existența unui asemenea protocol secret. Regimul documentelor “Secret de Serviciu” este extrem de bine reglementat potrivit dispozițiilor legale și la acestea nu au acces decât persoanele autorizate. Eu am obținut relativ recent autorizația de acces la documente clasificate, împreună cu alte persoane din instituție. Am studiat toate documentele din aceasta categorie, le-am inventariat și pot spune că nu există un asemenea document", se arată într-un comunicat al TVR și semnat de Doina Gradea, potrivit Mediafax.

"Pentru a elimina orice suspiciune și posibilitate de nu respecta dispozițiile legale privind documentele clasificate, în urma cu câteva săptămâni am cerut în scris managementului SRTV, cu precizarea termenului, să verifice arhiva de documente a direcției/departamentului pe care îl conduce fiecare pentru a identifica orice document clasificat și a-l transmite persoanei care se ocupa de acestea. Încă nu am primit niciun document și sper ca fiecare angajat al SRTV să fie conștient ca nerespectarea regimului documentelor clasificate este un act de o deosebita gravitate. Voi face în continuare toate demersurile pentru a identifica toate documentele clasificate care privesc SRTV si, dacă voi găsi un asemenea protocol cu DNA, voi solicita denunțarea lui. Existența unui astfel de document ar fi foarte gravă pentru o instituție media de interes public și aceia sau acela care l-ar fi putut semna și disimula trebuie să răspundă pentru asta", mai precizează sursa citată.

Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat sâmbătă, la Neptun, că a fost informat că ar exista un protocol între DNA și TVR și că, dacă informația este reală, cineva din conducerea postului public ar trebui să vorbească despre asta.

"Am auzit că este protocol între DNA și TVR1. Vorbesc serios. (...) Cineva mi-a spus ieri, dacă e așa e un lucru grav. Și dacă am auzit chiar aș vrea ca măcar TVR să spună, că la DNA nu are cine să vorbească. Cineva să ne spună. Informația este adevărată? De ce ar trebui să fie un protocol secret? De când are dreptul o instituție judiciară să clasifice un protocol? În primul rând că de ce trebuie să îl faci?", a spus Liviu Dragnea.

"E grav dacă există la TVR un asemenea protocol. Și dacă conducerea TVR știe că este un asemenea protocol și tace este foarte grav", a mai spus Dragnea.

Într-un document publicat de STIRIPESURSE.RO şi care reprezintă un răspuns al TVR către Andreea Drugus (aceeași persoană care a solicitat detalii și cu privire la protocolul Ministerului Dezvoltării cu SRI, în perioada în care Liviu Dragnea era ministru), se arată că, începând cu 2008 și până în prezent, au fost încheiate 30 de protocoale de către TVR cu instituții publice, dar niciunul cu DNA.

Răspunsul a fost dat în 22 august 2018 și este semnat de Adela Știrbescu, coordonator cu atribuții de director cabinet al președintelui televiziunii.