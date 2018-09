Sefia DNA! Candidatii inscrisi in cursa vor sustine interviul cu Tudorel Toader

Tudorel Toader google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cei sase procurori care si-au depus candidaturile pentru conducerea DNA sustin, luni si marti, interviul cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, care in 6 septembrie ar urma sa anunte propunerea sa, informeaza news.ro. Conform Ministerului Justitiei, luni, incepand cu ora 11.00, sustin interviul cu ministrul Tudorel Toader primii trei candidati declarati admisi - Sorin Armeanu, Andrei Bodean si Adina Florea. Marti, de la ora 8.30, sustin interviul procurorii Nicolae Lupulescu, Gabriela Scutea si Paula Tanase. Rezultatele selectiei ar urma sa fie anuntate in 6 septembrie. In ce consta interviul La evaluarea interviului vor fi avute in vedere urmatoarele standarde: sustinerea proiectului privind exercit ...