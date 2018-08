Sefii cluburilor Barcelona si PSG, negocieri pentru schimbul verii in fotbalul european

Dan Sebastian D. este tânărul de 32 de ani care a murit înecat, vineri (17 august), la Mangalia, în timp ce încerca să salveze o femeie de la înec. Turiștii aflați pe plajă au văzut că femeia se aventurase în larg, iar doi bărbați, printre care Dan, au sărit să o salveze. După o luptă […] The post El este tânărul care s-a înecat în mare la Mangalia, în timp ce încerca să salveze o femeie! Doi copii au rămas fără tată appeared first on Cancan.ro.