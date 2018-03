Sefii Iasului dezbat problema calitatii aerului din judet

Vineri 23 martie de la ora 11 in Sala Iacob Negruzzi fosta Sala Galbena a Prefecturii va avea loc o sedinta a Comisiei de Dialog Social cu urmatoarea ordine de zi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Astazi, 23 martie, de la ora 11, in Sala ”Iacob Negruzzi” (fosta Sala Galbena) a Prefecturii va avea loc o sedinta a Comisiei de Dialog Social cu urmatoarea ordine de zi: Aspecte privind calitatea aerului in judetul Iasi - dezbatere privind cauzele care au condus la depasirea indicatorului particule in suspensie PM10, precum si masurile care pot fi luate pentru diminuarea consecintelor asupra calitatii aerului si implicit a starii de sanatate a populatiei, tema propusa de Institutia Prefectului – Judetul Iasi CITESTE SI: ...