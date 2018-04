Seful ALDE, demers NEASTEPTAT, dupa ce a fost interceptat: 'E o vanatoare de personaje politice...'

Călin Popescu Tăriceanu a anunţat că a depus o contestaţie la Înalta Curte, după ce a aflat din presă că a fost interceptat pe perioada campaniei la prezidenţialele din 2014. Invitat la Antena 3, preşedintele ALDE susţine că a primit ulterior o informare de la Parchet, însă, la solicitarea lui de a primi înregistrările, i s-a comunicat că acestea au fost distruse.

"Eu aş fi fost mult mai confortabil dacă aş fi primit informarea de la Parchet înainte să apară informaţia în presă. Am luat exemplul acesta ca un studiu de caz şi am făcut mai mult. Am făcut eu o contestaţie privind legalitatea măsurilor de interceptare în acel dosar. În momentul de faţă contestaţia se judecă la Înalta Curte. După cum ştiţi, majoritatea interceptărilor au fost făcute în baza literei F din Legea siguranţei naţionale, unde definirea era la şi altele, punem orice. Acesta a fost articolul folosit pentru deciziile referitoare la ascultarea telefonică în masă a românilor. Un număr care depăşeşte ce se întâmplă în Statele Unite.

Ei bine, o să vedem, mai ales în lumina deciziei CCR, e adevărat că decizia nu a fost încă motivată. Decizia care consideră neconstituţional acest articol din lege.

Dacă vreţi pentru interesul publicului, am făcut un demers şi am cerut la procuratură să mi se pună la dispoziţie interceptările. Ştiţi ce mi s-a răspuns? Că nu au fost relevante pentru dosar şi au fost distruse.

Am făcut solicitarea în termen de 20 de zile şi am primit acest răspuns.

Sigur că aceste ascultări au fost făcute şi pentru că eu eram candidat la prezidenţiale. Informaţiile din aceste ascultări aveau şi alţi beneficiari, nu doar Parchetul. Partea neplăcută e că cei de la DNA îşi aleg sau îşi alegeau ţinte politice tocmai pentru a demonstra lupta eficienţei anticorupţie. Când ei considerau că DNA era sub presiune publică, scoteau un dosar cu un ministru. Ceea ce fac în continuare e o vânătoare de personaje politice. Caută doar-doar găsesc ceva ce poate fi compromiţător.", susţine Călin Popescu Tăriceanu.